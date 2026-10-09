வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பணவரவு திருப்தியாக இருக்கும். உடன்பிறந்தோரின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுடன் விவாதங்களில் ஈடுபட மாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளில் கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக்கட்சியினரிடம் எச்சரிக்கையாகப் பழகுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு உந்து சக்தியாக இருக்கும்.
பெண்கள் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் முயற்சிகளைத் தீவிரப்படுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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