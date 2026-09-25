வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) விருச்சிகம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பணவரவில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தோரின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். மேலதிகாரியிடம் ஒற்றுமையாக நடந்து கொள்வீர்கள்.
வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்கள் திருப்திகரமாக முடியும். விவசாயிகள் கால்நடையில் வருமானம் உயரக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சமுதாயத்தில் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். கலைத்துறையினரை அனைவரும் பாராட்டுவார்கள்.
பெண்கள் ஆடம்பரப் பொருள்களை வாங்க விரும்புவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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