வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதார வளம் பெருகும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடந்தேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளை சரியாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வீண் விரயங்களைத் தவிர்ப்பீர்கள். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்கள் மீது அக்கறை செலுத்தவும்.
அரசியல்வாதிகளைப் பொருத்தவரை எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களும் அவர்களின் ஆலோசனைகளைக் கேட்பார்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்கள் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்ப்பீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாக முயன்று படித்து நல்ல மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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