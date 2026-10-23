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வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பழைய வருத்தங்களை மறக்க முயல்வீர்கள். ஆதாயம் தரும் பயணங்களைச் செய்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகள் தேவைக்கேற்ப உதவுவார்கள். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் எதிர்பார்த்த விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் முயற்சிகளில் சிறிய தடைகளைக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடுவீர்கள்.

பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தாரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் முயற்சிக்குத் தகுந்த மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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