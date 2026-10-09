வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். தொழிலில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பாராத பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் திட்டமிட்ட காரியங்கள் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் பழைய ஒப்பந்தங்களை முடித்துக் கொடுத்து புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் பெற்றோரை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் புதிய பாடப் பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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