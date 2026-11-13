வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரத்தில் ஏற்றம் உண்டாகும். எதிரிகளின் பலம் குறையும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்களை நடத்தி மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும். வியாபாரிகள் விற்பனைப் பிரதிநிதிகளை பல இடங்களுக்கு அனுப்பி, விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கால்நடைகளால் பலன் அதிகரிக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களின் நட்பைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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