வார பலன்கள் (நவ. 6 - 12) - தனுசு
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். இல்லத்தில் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்கள் நடந்தேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூடுதல் வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்துக்குத் தேவையான தகவல்களை தக்க நேரத்தில் அனுப்புவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் உற்றார் உறவினரிடம் அன்பாகப் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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