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வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Updated On :

தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். பொருளாதாரத்தில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். உத்தியோகஸ்தர்களின் கெüரவம் அலுவலகத்தில் கூடும்.

வியாபாரிகள் விற்பனையில் கவனமாக இருப்பீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகள் மத்தியில் பிரபலமாவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளுக்காக அரும்பாடுபட்டு உழைப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்கள் கணவரிடம் ஒத்துழைப்புடன் நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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