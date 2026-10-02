வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் லாபம் கொட்டும். தடைக் கற்களைப் படிக்கற்களாக மாற்றிக் கொள்வீர்கள். பழைய பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு பணவரவு உண்டாகும். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் விரைந்து நடக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினருக்கு அரசு விருதுகள் கிடைக்கும். பெண்கள் உற்றார், உறவினர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.