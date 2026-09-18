வார பலன்கள் (செப். 18 - 24) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பெரியோர்களின் ஆலோசனை புதிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும். குடும்பத்தில் மழலைப்பேறு உருவாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக வேலைகளில் பளு கூடும். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகளின் பொருள்களுக்கு சந்தையில் மதிப்பு உயரும்.
அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தில் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் பரிசுகளையும் பாராட்டுகளையும் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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