வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - சிம்மம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
தொழிலில் திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் உரிய ஆலோசனைகளை உயரதிகாரிகளிடம் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு விற்பனையில் எதிர்பாராத பணவரவு உண்டாகும். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளுக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் மேல் கட்சி மேலிடம் கருணையுடன் நடந்து கொள்ளும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் கணவரின் அன்பும், பாசமும் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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