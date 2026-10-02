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வார பலன்கள் (அக். 2 - 8) - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions
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தொழிலில் சில மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். உடல் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் சிறிது பளு அதிகரிக்கும். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக் கொள்வீர்கள்.

விவசாயிகள் புழு, பூச்சிகளின் பாதிப்பை தவிர்க்க முன்னெச்சரிக்கையாகச் செயல்படுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் வேலைகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவீர்கள்.

கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். பெண்கள் யோகா, பிராணாயாமம் போன்றவற்றில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய விளையாட்டுப் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 7, 8.

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