வார பலன்கள் (நவ. 20 - 26) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பண வரவு அதிகரிக்கும். அனுகூலமான செய்தி ஒன்று வந்து சேரும். மனதில் துணிவும் தன்னம்பிக்கையும் பிறக்கும். உங்கள் செயல்களை திறம்படச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் பளு குறையும். வியாபாரிகள் போட்டி பொறாமைகளைச் சந்திக்க நேரிடும். விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் அதிகமாக இருந்தாலும் லாபம் குறைவாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சியில் அந்தஸ்து உயரும். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள். பெண்கள் புத்தாடை, அணிகலன்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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