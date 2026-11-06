வார பலன்கள் (நவ. 6 - 12) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். பழைய கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள். பிரிந்திருந்த உறவினர்கள் உங்கள் இல்லம் தேடி வருவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் மனம் கோணாமல் நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நாடுவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் கூடுதல் லாபம் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை ஊக்கப்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறை ரீதியான பயணங்களைச் செய்வீர்கள். பெண்கள் ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 8, 9.
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