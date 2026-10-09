வார பலன்கள் (அக். 9 - 15) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை அதிகரிக்கும். சுபகாரியப் பேச்சு வார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய வண்டி வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். விவசாயிகள் மானிய விலையில் உரங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்துக்குத் தகவல் அனுப்பும் பொழுது கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்களுக்கு பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 11, 12, 13.
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