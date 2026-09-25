வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - கும்பம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வழக்குகள் சாதகமாக முடிவடையும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய முதலீட்டில் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளை தொய்வில்லாமல் செய்து, கட்சி மேலிடத்திடம் நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் லாபகரமாக இருக்கும்.
பெண்களை கணவரை மதித்து நடப்பார். மாணவர்கள் கவனம் சிதறாமல் படிக்க யோகாசனப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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