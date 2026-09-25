The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாலில் தயாரிக்கப்படாவிட்டால் பனீர் என பெயரிடக் கூடாது, அவ்வளவுதான்! வைரலாகும் வரைவு விதிமுறைதில்லி சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை! காவலர்கள் போல நடித்த குற்றவாளிகள்போல் வால்ட் தமிழக வீராங்கனைக்கு வெண்கலம்!ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்றக் காவல் நீட்டிப்புஞானேஷ் குமார் உருவ பொம்மை எரிப்பு! ஆசிய விளையாட்டில் குண்டு எறிதலில் வெண்கலம்!

வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :

பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். வழக்குகள் சாதகமாக முடிவடையும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள்.

வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய முதலீட்டில் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளை தொய்வில்லாமல் செய்து, கட்சி மேலிடத்திடம் நற்பெயர் வாங்குவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் லாபகரமாக இருக்கும்.

பெண்களை கணவரை மதித்து நடப்பார். மாணவர்கள் கவனம் சிதறாமல் படிக்க யோகாசனப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.