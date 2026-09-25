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வார பலன்கள் (செப். 25 - அக். 1) - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

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பொருளாதார நிலை நன்றாக இருக்கும். வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். புதிய சொத்துகளை வாங்குவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களிடம் சக ஊழியர்கள் நட்புடன் பழகுவார்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் பார்த்துப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளாலும் வருமானம்கூடக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் முயற்சிக்குத் தகுந்த பலன்களைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் படிப்படியான முன்னேற்றம் அடைவீர்கள்.

பெண்கள் கணவன் குடும்பத்தினரிடம் நன்மதிப்பு கூடக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உடன்பிறந்தோரின் உதவிகூடக் காண்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 26, 27.

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