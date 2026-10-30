வார பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
மனதில் தெளிவுகள் பிறக்கும். உடன் பிறந்தவர்களும் தேவைக்கேற்ற உதவிகளைச் செய்வார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழல்களுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஆலோசனைகளால் மேன்மை அடைவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் செயல்பாடுகளில் சுறுசுறுப்புகூடத் தொடங்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்கள், ஆசிரியருடன் சுற்றுலா சென்றுவருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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