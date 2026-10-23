வார பலன்கள் (அக். 23 - 29) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
வசதி வாய்ப்புகள் பெருகும். குடும்பத்தில் சுப காரியங்களைச் செய்வீர்கள். வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த வாய்தா கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு தேடி வரும். வியாபாரிகளைத் தேடி வாடிக்கையாளர்கள் படையெடுப்பார்கள். விவசாயிகளுக்கு பால் வியாபாரத்தில் கூடுதல் வருமானம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் உட்கட்சி விஷயங்களில் அநாவசியமாகத் தலையிட மாட்டீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்களின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாகத் தொடரும்.
பெண்கள் குழந்தைகளை ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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