வார பலன்கள் (செப். 11 - 17) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
திடீர் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி தேடி வரும். பூர்விக சொத்துகளில் நல்ல தீர்வு உண்டாகும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவ லக வேலைகளைப் பதற்றப்ப டாமல் செய்து முடிப்பீர்கள்.
வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளைத் திருப்பிச் செலுத்துவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடம் இட்ட பணிகளை உடனுக்குடன் செய்து முடிக்கப் பாடுபடுவீர்கள்.
கலைத் துறையினருக்கு பொருளாதாரம் மேன்மை யாக இருக்கும். பெண்களுக்கு ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் தேவை யான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம்-செப்டம்பர் 14, 15.
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