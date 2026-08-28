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வார பலன்கள் (ஆக. 28 - செப். 3) - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

weekly predictions

வார பலன்கள்

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 4:47 pm IST

பொருளாதாரம் சீராகும். உடல் ஆரோக்கியம், மனநலம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும்.

வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகள் போட்டிக்குத் தகுந்தவாறு விலையை நிர்ணயித்து லாபமடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மக்களுக்கான உண்மையான போராட்டங்களில் மட்டுமே கலந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ஒப்பந்தங்களில் பணவரவு நன்றாக இருக்கும். பெண்களை உறவினர்கள் பாராட்டுவார்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

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