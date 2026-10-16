வார பலன்கள் (அக். 16 - 22) - மீனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
நுட்பமான விஷயங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம், மனவளம் இரண்டும் மேம்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கடன் விண்ணப்பங்கள் சாதகமாகப் பரிசீலிக்கப்படும். வியாபாரிகள் தங்கள் கருத்துக்குச் செவிசாய்ப்பார்கள். விவசாயிகள் புதிய பயிர்களைப் பயிரிட்டு விளைச்சலை அதிகரிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் இருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமாளிப்பீர்கள்.
பெண்கள் புதிய ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் அறிவுரைப்படி நடந்துகொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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