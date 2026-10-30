தடைகளைத் தாண்டி சாதனை படைக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்! வார ராசி பலன்கள் (அக். 30 - நவ. 5)
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்.. வார ராசி பலன்கள்
வார பலன்கள்
தினமணி ஜோதிடர் கே.சி.எஸ் ஐயர் இந்த வார பலன்களை (அக். 30 - நவ. 5) துல்லியமாக நமக்குக் கணித்து வழங்கியுள்ளார். படித்துப் பயன் பெறுங்கள்.
1மேஷம் (அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை முதல் பாதம் முடிய)
உங்கள் காரியங்களில் முன்னேற்றம் உண்டாகத் தொடங்கும். உங்கள் புகழ் கூடும். உங்களின் பேச்சால் அனைவரையும்
கவருவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து நடந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு லாபம் சுமாராகவே இருக்கும். விவசாயிகளுக்கு விவசாயப் பணிகள் அனைத்தும் சுமுகமாகவே முடிவடையும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் வாக்குவாதங்கள் அதிகரிக்கக் காண்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ஒப்பந்தங்கள் கிடைப்பதில் சிறிது தாமதம் ஏற்படும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் சந்தோஷம் நிறையும். மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண்கள் கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
2ரிஷபம் (கார்த்திகை 2-ம் பாதம் முதல் ரோகிணி, மிருகசீரிஷம் 2-ம் பாதம் முடிய)
புதிய அனுபவங்களைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் சிறிது மருத்துவச் செலவு செய்ய நேரிடும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சில தவிர்க்க முடியாத வேலைகளை செய்வார்கள். வியாபாரிகள் சம்பந்தமில்லாத பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட வேண்டாம். விவசாயிகளுக்குத் தானிய விற்பனையில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் போட்டிகளைச் சந்திக்க நேரிடும். கலைத்துறையினருக்கு வருமானம் குறைவாகக் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடாகும். மாணவர்கள் நண்பரிடம் விட்டுக் கொடுத்துப் பழகுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
3மிதுனம் (மிருகசீரிஷம் 3ம் பாதம் முதல் திருவாதிரை,புனர்பூசம் 3-ம் பாதம் முடிய)
ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தில் புத்திர பாக்கியம் ஏற்படும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வியாபாரிகள் வண்டி வாகனங்களில் பராமரிப்புச் செலவு செய்வீர்கள். விவசாயிகள் இடைத்தரகர்களிடம் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் போராட்டங்களில் புதிய உத்வேகத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தங்கள் கடமையை உணர்ந்து செயல்படுவீர்கள்.
பெண்கள் உற்றார், உறவினர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
4கடகம் (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம் முதல் பூசம், ஆயில்யம் முடிய)
அனைத்துச் செயல்களையும் திட்டமிட்டுச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். மனதில் இருந்த கவலை, பயம் நீங்கிவிடும். தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். வியாபாரிகள் வியாபார சங்கங்களில் பதவி ஏற்பீர்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பயணங்களைத் தவிர்த்துவிடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுடன் நட்புப் பாராட்டுவீர்கள்.
பெண்கள் புதிய ஆடை அணிமணிகளை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
5சிம்மம் (மகம், பூரம், உத்திரம் முதல் பாதம் முடிய)
மற்றவர்களின் நல்லெண்ணங்களுக்குப் பாத்திரமாவீர்கள். நண்பர்களின் ஆலோசனை மேன்மையை ஏற்படுத்தும். சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வருமானம் உயரக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் கடையை செலவு செய்து அலங்கரிப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களுக்கு கலை நுட்பங்களைக் கற்றுக்கொடுப்பீர்கள்.
பெண்கள் ஆன்மிகத்தில் மனதை ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் தேவையான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
6கன்னி (உத்திரம் 2-ம் பாதம் முதல் அஸ்தம், சித்திரை 2-ம் பாதம் முடிய)
குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள். இழுபறியான பணிகளைச் செய்து முடிப்பீர்கள். பயணங்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுக்குத் தேவையான ஒத்துழைப்பை நல்குவார்கள். விவசாயிகள் பழைய குத்தகைப் பாக்கிகளை வசூலிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடத்திடம் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவரிடம் அன்பு, பாசத்துடன் பழகுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் உதவிகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
7துலாம் (சித்திரை 3-ம் பாதம் முதல் சுவாதி, விசாகம் 3-ம் பாதம்
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய சேமிப்புகளில் ஈடுபடுவீர்கள். புனித தலங்களுக்குச் சென்று வருவீர்கள். இல்லத்தில் சுபகாரியங்கள் நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக குறித்த நேரத்துக்குள் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளை நாடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடினமாக கட்சிப் பணியாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாரா பணவரவைக் காண்பீர்கள். பெண்கள் பெற்றோரின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
8விருச்சிகம் (விசாகம் 4-ம் பாதம் முதல் அனுஷம், கேட்டை முடிய)
மனதில் இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டு உழைப்பீர்கள். உறவினர்களிடம் மனம் விட்டுப்பேசி பிணக்குகளைச் சரி செய்து கொள்வீர்கள். எதிர்பார்த்த அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழல்களில் மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகளைத் தேடி வாடிக்கையாளர்கள் வருவார்கள். விவசாயிகள் புதிய பயிர்களைப் பயிரிடுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக்கட்சியினரிடம் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளை உருவாக்குவீர்கள்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மேலோங்கும். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் தேர்ச்சி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - அக்டோபர் 30, 31.
9தனுசு (மூலம், பூராடம், உத்திராடம் முதல் பாதம் முடிய)
வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்களின் பெயரும் புகழும் கூடும். உடல் ஆரோக்கியம் பலப்படும். பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய அபிவிருத்தி ஏற்படும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல், வாங்கல் விஷயங்கள் லாபகரமாக இருக்கும். விவசாயிகள் புதிய குத்தகைகளைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் திட்டமிட்டுச் செய்யும் காரியங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடுவீர்கள்.
பெண்கள் உடன்பிறந்தோருக்கு உதவிகளைச் செய்வீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்களின் ஒத்துழைப்பையும் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 1, 2.
10மகரம் (உத்திராடம் 2-ம் பாதம் முதல் திருவோணம், அவிட்டம் 2-ம் பாதம் முடிய)
தொழிலில் இருந்த பிரச்னைகள் குறையும். மனதில் தெளிவுடன் காரியமாற்றுவீர்கள். எதிர்பாராத பயணங்களைச் செய்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் எதிர்பாராத பதவி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை நம்பி எதையும் செய்யவேண்டாம். விவசாயிகள் புதிய கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் எண்ணங்கள் பூர்த்தியாகும். கலைத்துறையினரின் முயற்சிக்குத் தகுந்த பலன் கிடைக்கும். பெண்கள் குழந்தைகளைப் பாராட்டி நல்வழியில் திருப்புவீர்கள்.
மாணவர்கள் படிப்பில் சிறப்பான முன்னேற்றங்களைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் - 3, 4.
11கும்பம் (அவிட்டம் 3-ம் பாதம் முதல் சதயம், பூரட்டாதி 3-ம் பாதம் முடிய)
சுபகாரிய எண்ணங்கள் கைகூடும். பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் பேராதரவு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கடன் கொடுத்து வியாபாரத்தைப் பெருக்க வேண்டாம். விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகள் மத்தியில் செல்வாக்கு உயரும்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் பொறுப்பான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் துறையில் நிலவிய போட்டி பொறாமைகள் குறையக் காண்பீர்கள்.
பெண்கள் கணவரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொண்டு தங்கள் செல்வாக்கை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள்.
மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - நவம்பர் 5.
12மீனம் (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம் முதல் உத்திரட்டாதி, ரேவதி முடிய)
மனதில் தெளிவுகள் பிறக்கும். உடன் பிறந்தவர்களும் தேவைக்கேற்ற உதவிகளைச் செய்வார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகச் சூழல்களுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களைக் கொண்டு வருவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளின் ஆலோசனைகளால் மேன்மை அடைவீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் செயல்பாடுகளில் சுறுசுறுப்புகூடத் தொடங்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்துகொள்வீர்கள்.
பெண்கள் புதிய ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் சக மாணவர்கள், ஆசிரியருடன் சுற்றுலா சென்றுவருவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
Summary
Dinamani Astrologer K.C.S. Iyer has accurately predicted the results for this week (October 30 - November 05). Read and benefit.
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