ராஷ்மிகா நடித்த முதல் ஹிந்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்த முதல் ஹிந்தி படமான ‘குட்பை’ (Goodbye) படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராஷ்மிகா மந்தனா, அமிதாப் பச்சன், நீனா குப்தா ஆகியோர் நடித்த ஹிந்தி படமான ‘குட்பை’ (Goodbye) நகைச்சுவைத் திரைப்படம் அக்டோபர் மாதம் 7ஆம் தேதி வெளீயாகுமென அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இப்படத்தினை குயின், சூப்பர் 30 ஆகிய படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் விகாஸ் பால் இயக்கி இருக்கிறார். ரிலையன்ஸ் எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரித்துள்ளது.

ராஷ்மிகா மந்தனா தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் இதனை வெளியிட்டு கூறியதாவது:

என்னுடைய முதல் ஹிந்தி படம்- குட்பை அமிதாப் பச்சன் சாருடன். மற்றும் பல அற்புதமான நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுடன். இப்படம் அக்டோபர் 7ஆம் நாள் வெளியாகும்.

I finally get to say this

My Hindi debut film - GOODBYE! with @SrBachchan sir @Neenagupta001 ma’am #VikasBahl

and a maaaaaad cool cast @pavailkgulati #SahilMehta#abhishek and so many such amazing actors and technicians ..

Is releasing on October 7-2022 pic.twitter.com/6HnxtA9891