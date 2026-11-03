வெளியீட்டுக்கு முன்பே ரூ. 655 கோடி வசூல் செய்த ஷாருக் கானின் ‘கிங்’.!
ஷாருக் கானின் கிங் திரைப்படம் வெளியீட்டுக்கு முன்னதாகவே ரூ. 655 கோடி வசூல் செய்ததைப் பற்றி...
ஷாருக் கானின் ‘கிங்’.!
ஷாருக் கானின் கிங் திரைப்படம் வெளியீட்டுக்கு முன்னதாகவே ரூ. 655 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
பாலிவுட்டில் பதான், வார், பேங் பேங் ஆகிய படங்கள் எடுத்து பிரபலமானவர் ஹிந்தி இயக்குநர் சித்தார்த் ஆனந்த். இவருடைய இயக்கத்தில் நடிகர் ஷாருக் கான் மீண்டும் நடிக்கும் கிங் திரைப்படத்துக்கான எதிர்பார்ப்புகள் எகிறியுள்ளன. இவர்களுடைய கூட்டணியில் வெளியாகியிருந்த பதான் திரைப்படம் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்திருந்தது.
ரூ. 350 கோடியில் உருவாகி இருக்கும் இந்தப் படத்தில் தீபிகா படுகோன், சுஹானா கான், அபிஷேக் பச்சன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைக்கும் இந்தப் படத்தை இந்தாண்டு டிச. 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
ஷாருக் கானின் பிறந்தநாளான நேற்று (நவ. 2) முதல் பாடல் மில் ஜாயே வெளியான நிலையில், படத்தின் வெளியீட்டிற்கு முந்தைய வியாபாரத்தில் இந்தப் படம் மிகப்பெரிய வசூலை ஈட்டி வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பதானின் வெற்றியால் விநியோக ஒப்பந்தங்களையும், டிஜிட்டல் மற்றும் இசை உரிமைகளையும் பெற்றுள்ளது. ஃபார்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம், இப்படத்தின் வெளிநாட்டு உரிமைகளை ரூ. 175 கோடிக்கு வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுவரை எந்த இந்தியப் படமும் ரூ. 100 கோடியைத் தாண்டாத நிலையில், மிகப்பெரிய சாதனையை கிங் படம் நிகழ்த்தியிருக்கிறது.
இந்தப் படத்தின் இந்திய விநியோக உரிமைகள் பென் மருதாருக்கு ரூ. 250 கோடிக்கு விற்கப்பட்டுள்ளது. நெட்ஃபிலிக்ஸ் தளம் இந்தப் படத்தின் இணைய உரிமைகளை ரூ. 150 கோடிக்கு வாங்கியுள்ளதாகவும், அதே சமயம் சாட்டிலைட், இசைக்கான உரிமைகள் முறைகள் ரூ. 25 கோடி மற்றும் ரூ. 65 கோடிக்கு விற்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
King, starring Shah Rukh Khan and directed by Siddharth Anand, is the actor's first release in over three years.
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