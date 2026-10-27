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ஷாருக்கானின் கிங் புதிய போஸ்டர்!

கிங் திரைப்பட போஸ்டர் வெளியீடு...

நடிகர் ஷாருக்கான்

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நடிகர் ஷாருக்கான் நடிப்பில் உருவாகும் கிங் திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ஷாருகான் இயக்குநர் சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் கிங் என்கிற ஆக்சன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இக்கூட்டணி பதான் திரைப்படத்தின் மூலம் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்ததால் கிங் திரைப்படத்திற்கும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

ரூ. 350 கோடியில் உருவாகிவரும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் தீபிகா படுகோன், சுஹானா கான், அபிஷேக் பச்சன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

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அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்தை இந்தாண்டு டிச. 24 ஆம் தேதி வெளியிடவுள்ளதாக கிளிம்ஸ் வெளியிட்டுத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

The poster for the film King, starring actor Shah Rukh Khan, has been released.

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