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டிஎஸ்பி இன்பராஜ்! சீன் அப்டேட்!

சீன் சூர்யா கிளிம்ஸ் குறித்து...

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நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் உருவான சீன் திரைப்படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவான சீன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாக வருகிற நவ. 6 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. நஸ்ரியா, நஸ்லன் உள்பட பிரபலங்கள் நடித்திருப்பதால் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா துபையில் இன்று நடைபெற உள்ளதால் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.

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இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கான சூர்யாவின் கிளிம்ஸ் இன்று மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், டிஎஸ்பி இன்பராஜ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் சூர்யா நீண்ட காலம் கழித்து காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளதால் அவரது ரசிகர்களிடம் ஆவலைத் தூண்டியுள்ளது.

A new update of the movie Scene starring actor Suriya has been released.

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