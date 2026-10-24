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நஸ்லன் கிளிம்ஸ் - ஹீரோவுக்கு இணையான வரவேற்பு!

வரவேற்பைப் பெற்ற நஸ்லன் விடியோ....

நடிகர் நஸ்லன்

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சீன் திரைப்படத்தின் நடிகர் நஸ்லனுக்கான அறிமுக விடியோ ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவான சீன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாக வருகிற நவ. 6 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. நஸ்ரியா, நஸ்லன் உள்பட பிரபலங்கள் நடித்திருப்பதால் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

மேலும், இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா துபையில் வருகிற அக். 25 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளதால் ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் வில்லனான நடிகர் நஸ்லனின் அறிமுக விடியோ ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. ஒவ்வொரு திரைப்படங்களிலும் வித்தியாசமான நடிப்பைக் கொடுக்கும் நஸ்லன் இப்படத்திலும் ஏதாவது அசத்தியிருப்பார் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

The introductory video for Nazlan from the movie Scene has been well received by fans.

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