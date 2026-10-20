சந்தானம் - 20 பெயர் போஸ்டர்!
சந்தானம் - 20 பெயர் அறிவிப்பு....
நடிகர் சந்தானம்
நடிகர் சந்தானம் நடிக்கும் அவரது 20-வது திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் சந்தானம் நடிப்பில் இறுதியாக டிடி நெக்ஸ்ட் லெவல் திரைப்படம் திரைக்கு வந்தது. ஹாரர் காமெடி திரைப்படமான இது கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று ஓரளவு வணிகத்தைச் செய்தது.
தற்போது, நடிகர் சந்தானம் கதாநாயகனாக தன் 20-வது திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதனை, சுதாமன் கிருஷ்ணா இயக்கி வரும் நிலையில், படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு அதிசய பிறவி எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர். இப்படம் நகைச்சுவை கலந்த ஃபேண்டசி பாணி திரைப்படமாக இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது. இப்படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்து வருகிறார்.
The title poster of actor Santhanam's 20th film has been released.
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