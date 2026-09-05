நடிகர் மோகன்லாலின் புதிய திரைப்படப் பெயர்!
மோகன்லால் - விஷ்ணு மோகன் திரைப்படப் பெயர்...
நடிகர் மோகன்லால்
நடிகர் மோகன்லால் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் பெயர் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் மோகன்லால் நடிப்பில் வெளியான த்ரிஷ்யம் 3 திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியாக வெற்றிப்படமானது. தற்போது, இதன் அடுத்த பாகத்தின் பணிகளிலும் இயக்குநர் ஈடுபடுவதாகத் தெரிகிறது. இதற்கிடையே, மோகன்லால் தன் மகள் விஸ்மயா நடித்த துடக்கம் என்ற படத்தில் சிறப்புக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.
அடுத்தாக, தான் நடிக்கவுள்ள திரைப்படங்களின் இயக்குநர்கள் என 7 பேரின் பெயரை அண்மையில் வெளியிட்டிருந்தார். அதில் இயக்குநர்கள் விஷ்ணு மோகன், பிரியதர்ஷன், திலீஷ் போதன், சத்யன் அந்திகாட், ஜூட் ஆண்டனி ஜோசப், ஜீத்து ஜோசப் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், விஷ்ணு மோகன் இயக்கத்தில் மோகன்லால் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்திற்கு ஆபரேஷன் கங்கா எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதில், நடிகர்கள் அர்ஜுன் ராம்பால், பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ், பார்த்திபன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
The title poster of the new film starring actor Mohanlal has been released.
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