நீலம் தயாரிப்பில் மணிகண்டன் நடிக்கும் புதிய படம்!

நீலம் தயாரிப்பில் நடிகர் மணிகண்டன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இதன் இயக்குநர் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குட் நைட் திரைப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான மணிகண்டன் லவ்வர், குடும்பஸ்தன் என ஹாட்ரிக் வெற்றியைக் கொடுத்து அசத்தினார்.
பல திரைப்படங்களில் சிறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வந்த மணிகண்டன் தற்போது முழு நேர நடிகராக நடித்து வந்தார். திரைக்கதை எழுதுவதிலும் ஆர்வம்கொண்ட மணிகண்டன் விக்ரம் வேதா படத்தில் வசனம் எழுதி கவனம் ஈர்த்தார்.
நரை எழுதும் சுயசரிதம் என்ற படத்தினையும் இயக்கியுள்ளார். குடும்பஸ்தன் வெற்றிக்குப் பிறகு எந்தப் படத்தில் நடிப்பார் என்ற தேடுதல் நீண்ட நாள்களாக சென்றுகொண்டிருந்தன.
அடுத்ததாக, கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் படத்தின் இயக்குநர் தேசிங்கு பெரியசாமி இயக்கத்தில் நடிகர் மணிகண்டன் நடிக்கவிருப்பதாக தகவல் வெளியானது.
இந்த நிலையில், நீலம் புரடக்ஷன்ஸ் மற்றும் பிர்லா ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பில் இந்தப் படம் உருவாகிறதென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்குநர் மற்ற நடிகர், நடிகைகள் யார் என்பதை விரைவில் அறிவிப்போம் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இந்தப் படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் நாளை (ஆக.5) வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், “பின்வாங்காத சாதாரண மனிதனே மிகப்பெரிய கதாநாயகன்” எனக் கூறியுள்ளார்.
The greatest hero is the common man who never backed downð¥— pa.ranjith (@beemji) August 4, 2026
First Look of #Manikandan's next, out Tomorrow!#santhoshkumar @Manikabali87 @BirlaStudios @NeelamStudios_ @ananya_birla @Tisaditi pic.twitter.com/3btdZcTBSp
Summary
Actor Manikandan's Next movie update Produced by Pa Ranjith & Birla Studios
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