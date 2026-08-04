ஜிடிஎன் படத்தில் ரங்கநாயகி கதாபாத்திரத்தில் துஷாரா விஜயன்!

மாதவனின் ஜிடிஎன் திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்திருக்கும் துஷாரா விஜயன் கதாபாத்திர போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
ஜிடிஎன் திரைப்படத்தில் மாதவனின் மனைவியாக ரங்கநாயகி என்ற கதாபாத்திரத்தில் துஷாரா விஜயன் நடித்திருக்கிறார் என போஸ்டர் மூலம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் இயக்கத்தில் சார்பட்டா பரம்பரை படத்தில் மாரியம்மா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து தமிழக ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய புகழினைப் பெற்றார்.
இந்தப் படத்துக்குப் பிறகு தனுஷுடன் ராயன், ரஜினியுடன் வேட்டையன் படங்களில் நடித்திருந்தார். சமீபத்தில் விக்ரமுடன் வீர தீர சூரன் படத்திலும் சிறப்பாக நடித்திருந்தார்.
குறிப்பாக ராயன் படத்தில் துஷாரா விஜயனின் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கு பாராட்டும் கிடைத்தது. அந்தப் படம் தேசிய விருது பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சியாளர் ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கைக் கதையில் நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ளார். ஜி.டி. நாயுடுவாக மாதவன் நடிக்க இப்படத்தை இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கியுள்ளார்.
இந்தப் படத்தின் டீசர், டிரைலர் வெளியாகி கவனம் பெற்றது. வருகிற ஆக. 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது.
Summary
Dushara Vijayan in the role of Ranganayaki in the movie GDN
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