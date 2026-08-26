மோகன்லால் நடிக்கும் அதிமனோகரம் போஸ்டர் வெளியீடு!
அதிமனோகரம் போஸ்டர் வெளியீடு....
நடிகர் மோகன்லால்
நடிகர் மோகன் லால் நாயகனாக நடிக்கும் அதிமனோகரம் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
துடரும் படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அப்படத்தின் இயக்குநர் தருண் மூர்த்தி இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லால் நாயகனாக நடிக்கும் 366 ஆவது திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது.
“அதி மனோகரம்” எனப் பெயரிட்டுள்ள இத்திரைப்படத்தில் மோகன் லால், டி.எஸ். லவ்லஜன் எனும் காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்க, மீரா ஜாஸ்மின் நாயகியாக நடிக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆஷிக் உஸ்மான் தயாரிப்பில் உருவாகும் இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்கிறார்.
இந்த நிலையில், ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். காவல்துறை அதிகாரியாக மோகனால் புல்லட் வண்டியில் அமர்ந்திருப்பது போன்ற போஸ்டர் கவனம் பெற்று வருகிறது.
A new poster for the film Adhimanoharam, starring actor Mohanlal, has been released.
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