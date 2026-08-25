பூங்குன்றனாக சண்முக பாண்டியன்! புரோமோ வெளியீடு!
வாணவேடிக்கை திரைப்படத்தின் புதிய புரோமோ...
நடிகர் சண்முக பாண்டியன்
நடிகர் சண்முக பாண்டியன் நாயகனாக நடிக்கும் வாண வேடிக்கை திரைப்படத்தின் புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.
இயக்குநர் திரு இயக்கும் வாணவேடிக்கை என்கிற திரைப்படத்தில் நடிகர் சண்முக பாண்டியன் நடித்து வருகிறார். காதல், ஆக்ஷன் திரைப்படமான இதில் நாயகியாக நடிகை ஷிவானி ராஜசேகரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் பிரபல நடிகர்கள் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இசையமைப்பாளர் சாம் சிஎஸ் இசையமைக்கிறார்.
இந்த நிலையில், மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் 74-வது பிறந்த நாளையொட்டி வாணவேடிக்கை திரைப்படத்தில் நடிகர் சண்முக பாண்டியன் பூங்குன்றன் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருவதாக புரோமோ வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர். இப்படத்தை கேப்டன் சினி கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் எல். கே. சுதிஷ் தயாரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
The promo for the film Vaana Vedikkai, starring actor Shanmuga Pandian as the lead, has been released.
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