சந்தானம் - 20 படப்பிடிப்பு நிறைவு!
நடிகர் சந்தானம் நடிப்பில் உருவாகும் அவரது 20-வது திரைப்படம் குறித்து...
நடிகர் சந்தானம்
நடிகர் சந்தானம் நடிக்கும் அவரது 20-வது திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
நடிகர் சந்தானம் நடிப்பில் இறுதியாக டிடி நெக்ஸ்ட் லெவல் திரைப்படம் திரைக்கு வந்தது. ஹாரர் காமெடி திரைப்படமான இது கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று ஓரளவு வணிகத்தைச் செய்தது.
தற்போது, நடிகர் சந்தானம் கதாநாயகனாக தன் 20-வது திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இதனை, சுதாமன் கிருஷ்ணா இயக்கி வரும் நிலையில், படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இதன் முதல் தோற்ற போஸ்டர் நாளை (அக். 20) மாலை 5.30 மணிக்கு வெளியாகும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்க உள்ளார்.
The shooting of actor Santhanam's 20th film has been completed.
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