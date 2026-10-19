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சூர்யாவின் சீன்: அடுத்த பாடல் வெளியீடு!

சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல் வெளியானது.

சூர்யா

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சூர்யா நடித்துள்ள சீன் திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல் வெளியானது.

நடிகர் சூர்யாவின் 47 ஆவது திரைப்படம் சீன். மலையாளத்தில் ஆவேசம் திரைப்படத்தை இயக்கிய ஜித்து மாதவன் இப்படத்தினை இயக்கியுள்ளார்.

நாயகியாக நஸ்ரியா நடித்துள்ளார். இப்படத்தை சூர்யாவின் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனமான ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ளது. சுஷின் ஷ்யாம் இசையமைக்கிறார்.

சூர்யா காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ள இப்படத்தின் டைட்டில் டீசர் சில வாரங்களுக்கு முன் வெளியாகி ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, வெளியான ‘ஆத்தி இவ யார்ரா’ என்கிற முதல் பாடல் கவனம் பெற்ற நிலையில், அடுத்த பாடலான ’ஏரோப்ளேன்’ இன்று வெளியானது. ராஜ்பிரியன் எழுதிய இப்பாடலை கானா பாலா பாடியுள்ளார்.

சீன் திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 6 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

The next song from the movie Scene starring Suriya has been released.

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