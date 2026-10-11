தனுஷ் - 56 படப்பிடிப்பு தொடக்கம்?
தனுஷ் - 56 படப்பிடிப்பு குறித்து...
தனுஷ் 56 படப்பிடிப்பு பூஜையில்....
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகும் அவரது 56-வது திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயிலில் பூஜையுடன் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.
இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற நடிகர் தனுஷ், கருப்பணசாமிக்கு 18 அடி அரிவாள் காணிக்கையாக வழங்கினார். நிகழ்வில் நடிகர்கள் வடிவேலு, எஸ். ஜே. சூர்யா, பிரீத்தி முகுந்தன் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மதுரையில் தொடங்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சென்னையிலும் சில நாள்கள் படப்பிடிப்பைத் திட்டமிட்டுள்ளனர். மேலும், இப்படம் அடுத்தாண்டு கோடை வெளியீடாகத் திரைக்கு வரும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Reports indicate that filming has commenced for actor Dhanush's 56th movie.
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