தனுஷ் - 56 பூஜை விடியோ... திரைப்பட வெளியீடு அறிவிப்பு!
தனுஷ் - 56 பூஜை விடியோ வெளியாகியுள்ளது...
நடிகர்கள் தனுஷ், எஸ்ஜே சூர்யா, வடிவேலு.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகும் அவரது 56-வது திரைப்படத்தின் பூஜை விடியோ வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷ் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயிலில் பூஜையுடன் பிரம்மாண்டமாக தொடங்கியது.
இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற நடிகர் தனுஷ், கருப்பணசாமிக்கு 18 அடி அரிவாள் காணிக்கையாக வழங்கினார். நிகழ்வில் நடிகர்கள் வடிவேலு, எஸ். ஜே. சூர்யா, பிரீத்தி முகுந்தன் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
மேலும், நடிகர் தனுஷைக் காண மாரநாடு கருப்பணசாமி கோயிலில் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் குவிந்தனர்.
இதனைக் கண்ட நடிகர் வடிவேலு, “காரில் வரும்போதே எண்ண முடியாத அளவிற்கான கார்களை பார்த்தேன். திரைப்படத்தின் பூஜையே மாநாடு போல் இருக்கிறது. இவ்வளவு ரசிகர்கள் இருப்பார்கள் என நினைக்கவில்லை. மிரண்டுவிட்டேன். உங்கள் அன்பும் ஆசீர்வாதமும் தேவை” எனத் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில், இந்த பூஜை விடியோவை தயாரிப்பு நிறுவனம் பகிர்ந்துள்ளது. மேலும், இதில் 2027 கோடை வெளியீடாக இப்படம் திரைக்கு வரும் என்பதையும் அறிவித்துள்ளனர்.
A video of the pooja ceremony for actor Dhanush's 56th film has been released.
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