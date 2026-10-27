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துரந்தர் படத்தை நகலெடுத்த கிங்? ஷாருக்கானின் போஸ்டருக்கு கடும் விமர்சனங்கள்!

நடிகர் ஷாருக்கானின் கிங் படத்தின் போஸ்டர் பற்றிய விமர்சனங்கள் குறித்து...

Posters for the films 'King' and 'Thuranthar'

கிங், துரந்தர் படங்களின் போஸ்டர்கள் - படங்கள்: எக்ஸ் / ஷாருக்கான், ரன்வீர் சிங்.

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நடிகர் ஷாருக்கானின் கிங் படத்தின் போஸ்டர் ரன்ப்வீர் சிங்கின் துரந்தர் 2 படத்தின் போஸ்டர் போலவே இருப்பதாக இணையவாசிகள் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

பதான் படத்தின் இயக்குநர் சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கத்தில் நடிகர் ஷாருக்கான் நடிப்பில் கிங் எனும் ஆக்‌ஷன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பதான் திரைப்படத்தின் மூலம் ரூ. 1000 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்ததால் கிங் திரைப்படத்திற்கும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

ரூ. 350 கோடியில் உருவாகிவரும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் தீபிகா படுகோன், சுஹானா கான், அபிஷேக் பச்சன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், இன்று காலை வெளியாகிய இந்தப் போஸ்டர் துரந்தர் 2 படத்தின் போஸ்டரை நகலெடுத்தது போல இருப்பதாக ஷாருக்கானின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் ரசிகர்கள் கமெண்ட் செய்து வருகிறார்கள்.

அனிருத் இசையமைக்கும் இப்படத்தை இந்தாண்டு டிச. 24 ஆம் தேதி வெளியிடவுள்ளதாக கிளிம்ஸ் வெளியிட்டுத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் ஷாருக்கான் தனது மகள் சுஹானாவுடன் இணைந்து முதல்முறையாக நடித்து வருகிறார். இதனால் இந்தப் படம் மீதும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இருப்பினும் போஸ்டருக்கு ”அப்படியேவா நகலெடுப்பது?” என கடுமையான விமர்சனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான துரந்தர் 2 உலகம் முழுவதும் ரூ.1,800 கோடி வசூலித்தது. ஏஐ வைத்து மட்டமாக உருவாக்கியுள்ளார்களெனவும் கிங் போஸ்டரை விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.

Summary

Shah Rukh's 'King' poster sparks online debate, netizens draw parallels with 'Dhurandhar 2'

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