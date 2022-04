''மீண்டும் மாமாவாகிட்டேன்'': மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியைப் பகிர்ந்த விஷால்: குவியும் வாழ்த்துகள்

நடிகர் விஷால் நடிப்பில் வீரமே வாகை சூடும் திரைப்படம் கடந்த மாதம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. அடுத்ததாக வினோத் குமார் இயக்கத்தில் லத்தி படத்தில் நடித்துவருகிறார்.

லத்தி படத்தை நடிகர்கள் ரமணா மற்றும் நந்தா இணைந்து தங்களது ராணா புரொடக்சன்ஸ் சார்பாக தயாரிக்கின்றனர். யுவன் ஷங்கர் ராஜா இந்தப் படத்துக்கு இசையமைக்கிறார். இந்தப் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுவருகிறது.

இந்த நிலையில் நடிகர் விஷால் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தனது தங்கைக்கு பெண் குழந்தை பிறந்துவிட்டதாக அறிவித்துள்ளார். அவரது பதிவில், ''இதை விட என்ன கேட்டுவிட முடியும். மீண்டும் மாமாவாகியிருக்கிறேன் என்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி.

என்னுடைய தங்கை ஐசுவிற்கு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. புதிய இளவரசியை கடவுள் ஆசிர்வதிக்கட்டும். இன்ஷா அல்லாஹ்'' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனையடுத்து அவருக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துவருகின்றனர்.

இதன் ஒரு பகுதியாக நடிகர் விஷால் இன்ஷா அல்லாஹ் என்று பதிவிட்டிருப்பது குறித்து ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

Well wat more can I ask.

Supa happy to become an uncle again. The princess is born today to my princess darling sister aishu.

May god bless the new born girl and the couple.

Inshaallah. God bless.