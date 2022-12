சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் ‘வாரிசு’ போஸ்டர்கள்! 

வம்சி இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் வாரிசு படத்தின் போஸ்டர்களை சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரபல தெலுங்கு இயக்குநர் வம்சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'வாரிசு'. இந்தப் படத்தில் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். ராதிகா, ஷியாம், பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்டோர் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்துள்ளார். ரஞ்சிதமே பாடல் 90 கோடி பார்வையாளர்களை கடந்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இரண்டாவது பாடலும் சிம்பு குரலில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பினைப் பெற்றுள்ளது.

2023 பொங்கலுக்கு வெளியாகும் இந்தப் படத்தின் போஸ்டர்களை சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் படக்குழு விளம்பரப்படுத்தி வருகிறது. இதனால் ரசிகர்கள் மிகுந்த கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிறார்கள்.

