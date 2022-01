நாடு முழுவதும் கரோனா மற்றும் ஒமைக்ரான் பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. இதனையடுத்து நாடு முழுவதும் புதிய கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

பிரபலங்கள் பலரும் கரோனா மற்றும் ஒமைக்ரானால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் நடிகர் அருண் விஜய்க்கு கரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கம் வாயிலாக அறிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் எழுதியுள்ள பதிவில், எல்லோருக்கும் வணக்கம். எனக்கு கரோனா பாதிப்பு உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. நான் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டுள்ளேன். மருத்துவர்களின் அறிவுரையின் பேரில் எல்லா பாதுகாப்பு நடைமுறைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளேன். எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருங்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Hi everyone!!

This is to inform you'll that I have been tested positive for COVID-19. I am currently under home quarantine and following all the safety protocols as per my doctor's advice.

Thanks for all the love..

Stay safe & take care everyone