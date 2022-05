ரஜினி - நெல்சன் படத்தில் பிரபல கன்னட நடிகர்?

பீஸ்ட் படத்துக்கு அடுத்ததாக ரஜினி நடிக்கும் படத்தை இயக்குகிறார் நெல்சன். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்துக்கு இசை - அனிருத்.

ரஜினி - நெல்சன் படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் பிரபல கன்னட நடிகர் சிவ ராஜ்குமார் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மறைந்த கன்னட நடிகர் ராஜ்குமாரின் மூத்த மகனான சிவ ராஜ்குமார், 1986-ல் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார்.

ரஜினி 169 எனத் தற்போது அழைக்கப்படும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரஜினி - நெல்சன் படத்தில் நடிக்க சிவ ராஜ்குமார் ஒப்புக்கொண்டால், ரஜினியும் சிவ ராஜ்குமாரும் இணைந்து நடிக்கும் முதல் படமாக ரஜினி 169 படம் இருக்கும்.

ஹர்ஷா இயக்கும் வேதா என்கிற தனது 125-வது படத்தில் சிவ ராஜ்குமார் தற்போது நடித்து வருகிறார்.

Thank you guys and Thanks all my directors producers and writers who beautifully wrote characters I could play on screen. Which is your fav character ? Which movie ? pic.twitter.com/QMaGSJERih