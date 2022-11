‘ஒரு படத்திற்கு அதுவே விளம்பரம் என கூறிவிட்டு வருடத்தின் 365 நாளும் போட்டோ போடுவது எதற்கு?’- அஜித் குறித்து பிரபல விமர்சகர் தாக்கு!

By DIN | Published On : 05th November 2022 12:02 PM | Last Updated : 05th November 2022 12:05 PM | அ+அ அ- |