நித்தம் ஒரு வானம்: ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு 

ரா.கார்த்திக் இயக்கத்தில் அசோக் செல்வன், ரிது வர்மா, அபர்ணா பாலமுரளி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘நித்தம் ஒரு வானம்’ திரைப்படம் நவம்பர் 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வியாகோம் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு பிரபல மலையாள இசையமைப்பாளர் கோபி சுந்தர் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் தமிழ், மலையாளம் என இரண்டு மொழிகளில் வெளியாக இருக்கிறது.

சுபாவாக ரிது வர்மா, மதியாக அபர்ணா பாலமுரளி, மீனாட்சியாக சிவாத்மிகா ராஜசேகர் நடித்துள்ளதாக படக்குழு சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

FINALLY! - #NithamOruVaanam / #Aakasam releasing this November 4th. This film is special and you’re going to LOVE it



