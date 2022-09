ஓடிடியில் வெளியானது திருச்சிற்றம்பலம் படம்!

மித்ரன் கே. ஜவஹர் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்த படம் - திருச்சிற்றம்பலம். நித்யா மேனன், ராஷி கண்ணா, பிரியா பவானி சங்கர் கதாநாயகிகளாக நடித்தார்கள். பாரதிராஜா, பிரகாஷ் ராஜ் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்த இப்படத்துக்கு இசை - அனிருத்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இப்படம் ஆகஸ்ட் 18 அன்று வெளியாகி ரசிகர்களின் பாராட்டைப் பெற்றது.

இந்நிலையில் திருச்சிற்றம்பலம் படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

