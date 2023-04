தசரா ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு

தசரா திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் நடிகர் நானி. அவரது முந்தைய படமான ’ஷியாம் சிங்கா ராய்’ மற்றும் ’அடடே சுந்தரா’ திரைப்படங்க அமோக வரவேற்பினைப் பெற்றது.

அதனைத் தொடர்ந்து நானியின் நடிப்பில் சமீபத்தில் 'தசரா' வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் ரூ.100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வருகிற ஏப்.27 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Vedi ah koluthi vidunga en na #Dasara intha varusham seekiram varuthu! Dasara is coming to Netflix in Tamil on the 27th of April! #DasaraOnNetflix pic.twitter.com/LHQ1bauTii