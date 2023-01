விரைவில் திருமணம்: புத்தாண்டில் நட்சத்திர ஜோடி அறிவிப்பு

நடிகர் மகேஷ் பாபுவின் சகோதரரும் நடிகருமான நரேஷ் பாபு, புத்தாண்டை முன்னிட்டு தனது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஒரு விடியோவை பகிர்ந்திருக்கும் நடிகர் நரேஷ் பாபு, புதிய வாழ்க்கையை தொடங்குகிறோம். விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்ள இருக்கிறோம் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தெலுங்கு நடிகரும் மகேஷ் பாபுவின் சகோதரருமான நரேஷ் பாபு, நடிகை பவித்ரா லோகேஷை காதலித்து வந்தார். இவர்களது காதல் பற்றி ஏராளமான கிசுகிசுக்கள் வெளியாகி வந்த நிலையில், ஒரு வழியாக இவர்களது காதல் திருமணத்தில் நிறைவடையவிருக்கிறது.

New Year

New Beginnings

Need all your blessings



From us to all of you #HappyNewYear



- Mee #PavitraNaresh pic.twitter.com/JiEbWY4qTQ