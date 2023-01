‘அரபிக்குத்து’ பாடல் புதிய சாதனை: புதிய விடியோ வெளியிட்ட படக்குழு! 

நெல்சன் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள பீஸ்ட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. பீஸ்ட் படம் ரசிகர்களைக் கவரவில்லை என்றாலும், அனிருத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. குறிப்பாக ‘அரபிக் குத்து’ வெளியாகி இந்திய அளவில் பிரபலமானது.

இந்திய அளவில் பிரபலங்கள் பலரும் அரபிக் குத்து பாடலுக்கு நடனமாடி விடியோ பகிர்ந்தனர். சில கிரிக்கெட் வீரர்களும் அரபிக் குத்து பாடலுக்கு நடனமாடிய விடியோக்களும் வைரலாகின.

அரபிக் குத்து பாடலை சிவகார்த்திகேயன் எழுத, அனிருத் மற்றும் ஜோனிதா காந்தி இருவரும் இணைந்து பாடினர். இந்தப் பாடலுக்க ரௌடி பேபி, புட்ட பொம்மா பாடல்களுக்கு நடனம் அமைந்த ஜானி அரபிக் குத்து பாடலுக்கும் நடனம் அமைத்திருந்தார். இந்த நிலையில் இந்தப் பாடல் யூடியூபில் 500 மில்லியன் (50 கோடி) பார்வையாளர்களைக் கடந்துள்ளது.

இந்நிலையில் இதுவரை பார்த்திராத அனிருத் மற்றும் ஜோனிதா காந்தி இருவரும் இணைந்து ஆடிய விடியோவும் வெளியாகியுள்ளது.



Indha song-ku end eh kedaiyadhu! #ArabicKuthu hits MASSIVE 500M views! Here is an unseen version of the lyric video for you Nanbas!@actorvijay @Nelsondilpkumar @anirudhofficial @hegdepooja @jonitamusic #Beast pic.twitter.com/3bW8hFRvnh