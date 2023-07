எந்தப் பாட்டு போட்டாலும் செட் ஆகுது: ஃபஹத் ஃபாசிலை கொண்டாடும் ரசிகர்கள்! 

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின், வடிவேலு, ஃபஹத் ஃபாசில் நடித்த மாமன்னன் திரைப்படம் கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

உதயநிதி ஸ்டாலினின் கடைசிப் படம் என்பதால் அவருடைய ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. மாமன்னன் படத்துக்கு கலவையான விமர்சனங்கள் கிடைத்தாலும், முதல்நாளில் தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ.9 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்ததாக தகவல் வெளியானது.

மாமன்னன் திரைப்படம் வெளியாகி 9 நாள்களில் ரூ.52 கோடி வசூல் செய்ததாக அமைச்சர் உதயநிதி முன்னதாக தெரிவித்து இருந்தார். நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஜூலை 27இல் வெளியானது.

ரத்னவேலுவாக நடித்த ஃபஹத் ஃபாசில் கதாபாத்திரம் ஆதிக்க சாதியினை சேர்ந்த கதாபாத்திரமாக நடித்திருப்பார். வில்லனே அவர்தான். ஆனால் தற்போது ஓடிடியில் வெளியான பிறகு அவரது நடிப்பினை பாராட்டி ரசிகர்கள் தாறுமாறாக எடிட் செய்து விடியோக்களை பதிவிடுகின்றனர். படம் பார்க்காதவர்கள் யாரவது இந்தப் பாடல்களை எல்லாம் பார்த்தால் ஃபஹத் ஃபாசில்தான் ஹீரோ என நினைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம்.

When you cast an ultra charmer in #FahadhFaasil as a negative character…This is what happens.. the entire context just got flipped…



In some time:



Those fans: Sir, how about a spin-off with our fan favorite Rathnavelu.. ?#MaariSelvaraj: Thambi.. Thambi… pic.twitter.com/MERfLcWvOO